В Ярославской области стартовал первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2022»

Онлайн-голосование продлится до 20 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области вчера, 11 сентября, стартовал первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2022». Это мероприятия направлено на то, чтобы люди больше стали доверять полиции. - В рамках первого этапа посредством онлайн-голосования, которое продлится до 20 сентября текущего года, будут выбраны лучшие участковые территориальных органов внутренних дел в городах и других населенных пунктах Ярославской области. Проголосовать за участников конкурса можно здесь. По окончании определятся победители, которые и пройдут во второй этап, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. На втором этапе выберут народного участкового, который представит регион на федеральном этапе конкурса.