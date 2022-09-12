В Рыбинске нашли 15-летнего подростка

В Рыбинске нашли 15-летнего Никиту. Он ушел из дома, вчера, 11 сентября.

Приметы пропавшего пропавшего были размещены с ночи 12 сентября.

Никита, уходя из дома, был одет в черную куртку, черную толстовку с капюшоном, штаны в клетку и красно-белые кроссовки.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего подростка, или видел его с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам 02, 102 или 112 – полиция, 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас, - сообщили в поисково-спасательном отряде.