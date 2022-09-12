В Ярославле ищут вандала, который разрисовал фасад дома на улице Свердлова

В Ярославле ищут хулигана, изрисовавшего фасад дома. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Жители дома на улице Свердлова в Ярославле в социальных сетях опубликовали видео. На нем запечатлено, как молодой человек при помощи трафарета и краски наносит надписи на стену дома.

- Если кто узнал своего сына или друга, передайте, что я жду его на Свердлова,70, чтобы он перекрасил фасад в наш цвет. По всей улице Свердлова он эту чушь расписал 9 сентября около 6 утра. Полиция рядом, обязательно сходим. По хулиганке припишут и штраф за каждый фасад, который он пометил. Негде рисовать? Возьми альбом и карандаши цветные, дома у мамы на кухне рисуй, - пишет автор поста в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте.

Но молодому человеку, судя по всему, придется отвечать не только за разрисованный фасад здания, но и по более серьезной статье. На кадрах видеосъемки видно, как хулиган, после того, как нанес надпись, сделал ее фото. Видимо, для того, чтобы отчитаться перед «работодателем» за проделанный труд.

Полиция уже устанавливает личность правонарушителя, проводятся проверочные мероприятия.

- Ранее сотрудниками полиции был установлен мужчина 1990 года рождения, который в центре Ярославля наносил рекламные надписи на здания с использованием трафарета.

В отношении мужчины составлены 15 протоколов об административных правонарушениях по ст.6.13 КоАП РФ (Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ) и направлены для рассмотрения в суд, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Если вы заметили граждан, которые совершают подобные правонарушения – сообщите в полицию по телефону 02, с мобильного 102.