В Ярославской области к 15 часам на выборах губернатора проголосовали больше 223 тысяч человек Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ярославской области к 15 часам 11 сентября на выборах губернатора проголосовали больше 223 тысяч человек. Вместе с проголосовавшими дистанционно – это 22,54%.

В выборах депутатов муниципалитета Ярославля приняли участие более 87 тысяч избирателей – 19,07%.

- Конечно же, от того, как мы проголосуем, будет зависеть успешность работы выбранного лица, потому что любому губернатору нужна поддержка. Я уверен, что победитель нынешних выборов может рассчитывать на такую поддержку. Очень много сделано для того, чтобы выборы прошли четко и организованно, - отметил сенатор РФ Сергей Березкин.