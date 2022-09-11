Ярославская область стала лидером в стране по электронному голосованию на выборах

К 9 часам 11 сентября онлайн проголосовали 80% избирателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярославская область вышла на первое место в стране по дистанционному электронному голосованию на выборах. Уже к 9 часам 11 сентября онлайн проголосовали 80% избирателей – 29351 человек.

- 9 и 10 сентября регион показывал второй результат по явке на дистанционное электронное голосование. В целом на участие в ДЭГ в Ярославской области зарегистрировались 36 520 избирателей. Дистанционное электронное голосование продлится до 20.00 11 сентября, - рассказали в мэрии города.