В Ярославле вынесли приговор убийце 19-летнего парня

В суде Красноперекопского района Ярославля вынесли приговор 43-летнему мужчине. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В суде Красноперекопского района Ярославля вынесли приговор 43-летнему мужчине. Его признали виновным в убийстве и приговорили к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

- Подсудимый вину признал частично, пояснил, что умысла убивать у него не было. Следует отметить, что ранее он был судим за грабеж, новое преступление совершил в период, когда отбывал условный срок, - пояснили в прокуратуре Ярославской области.

Убийство было совершено в коммунальной квартире на улице Зелинского. Девушка пожаловать на беспокойство от соседей и ее молодой человек приехал на помощь. В коридоре у него произошел конфликт с пьяным мужчиной.

- Обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов руками, ногами и ножом по туловищу и по голове, - уточнили прокуратуре.

Молодой человек скончался.

Приговор, вынесенный по делу, в законную силу еще не вступил.