В Ярославле возбудили уголовное дело по факту поджога машин в Заволжском районе

Во дворах Заволжского района Ярославля подожгли семь машин. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Заволжском районе Ярославля в ночь на 9 сентября сгорели семь автомобилей. ЧП произошло во дворах домов №19 и №25 на улице Красноборской.

Владельцы сгоревших машин сразу выдвинули версию о поджоге и она подтвердилась.

- Установлено, что возгорания произошли в результате поджога. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога", - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Полиция просит всех, кто обладает информацией, способной помочь установить и задержать преступника, позвонить по телефону 8(4852)72-88-11 или 02.