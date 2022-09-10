В Ярославской области пройдет прощание со Светланой Глуховой, погибшей в ДТП с бензовозом

Светлану Глухову похоронят 11 сентября. ФОТО: группа "ГБУЗ ЯО Станция скорой медицинской помощи" ВКонтакте

Завтра, 11 сентября, пройдут похороны фельдшера Светланы Глуховой. 30 августа машина скорой помощи, в которой Светлана вместе со своей коллегой Натальей Пановой ехала на вызов, попала в аварию с бензовозом. Погибли все, кто находился в автомобиле, в том числе и водитель Сергей Сивков. В страшном ДТП не удалось выжить и водителю бензовоза.

- Прощание со Светланой Глуховой состоится в воскресенье, 11 сентября в 11:00 в поселке Дубки на улице Труда,2. В 12:00 отпевание и прощание в храме села Введенье, - сообщили на станции Скорой медицинской помощи.

С Натальей Пановой прощаются сегодня, 10 сентября.