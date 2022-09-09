В Рыбинском районе выявлено зарастание сельхозугодий

В сентябре 2022 года специалистом отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проведены контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с правообладателем в районе деревни Шушково в Рыбинском районе Ярославской области.

При проведении выездного обследования проверено 2 земельных участка сельскохозяйственного назначения площадью 19,4 га, принадлежащих на праве собственности Администрации Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области.

На земельных участках выявлены признаки нарушений обязательных требований земельного законодательства, связанные с зарастанием сельскохозяйственных угодий древесно-кустарниковой и сорной травянистой растительностью.

Законодательством установлено, что в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, защите земель от заболачивания, уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия, защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению достигнутого уровня мелиорации.

Бездействие собственника в отношении принадлежащих ему земель сельскохозяйственного назначения может привести к нарушениям обязательных требований земельного законодательства, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 статьи 8.7 КоАП РФ.

6 сентября 2022 года собственнику земельных участков территориальным управлением Россельхознадзора направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Правообладателю предложено осуществить на земельных участках сельскохозяйственного назначения мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью на основании разработанного в установленном порядке проекта культуртехнической мелиорации.