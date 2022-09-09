Ярославец стал чемпионом России по плаванию на открытой воде Фото: Правительство Ярославской области

Ярославский спортсмен Кирилл Абросимов взял золотую медаль на чемпионате России, проплыв 25 километров за 4 часа 56 минут и 6,22 секунды. Такой результат представитель Ярославля показал впервые за всю историю. Еще один наш земляк, Аким Заинагутдинов, завоевал на этих соревнованиях серебряную награду. Это первый старт и первая медаль атлета во взрослой категории.

– Сама дистанция прошла нормально, я, правда, очень сильно замерз, не мог согреться никак с самого начала и до финиша, – поделился Кирилл Абросимов. – Еще где-то на пятом кругу я влетел в огромную медузу лицом и получил очень сильный ожог. Изначально тактика была другая, но я реально очень замерз и не мог плыть медленно. Сейчас недельки две сто процентов буду отдыхать. Так как летом я не насладился, тренировался, то хочу выехать с женой куда-нибудь отдохнуть.

Соревнования проходил в Анапе и собрали более 100 спортсменов из 18 регионов страны.