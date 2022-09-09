Жительница Ярославля обвиняется в убийстве своего возлюбленного Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле 33-летняя местная жительница обвиняется в убийстве собственного возлюбленного.

В декабре прошлого года женщина вместе с компанией друзей и своим избранником собрались посидеть в квартире на улице Матросова Фрунзенского района. В какой-то момент между молодыми людьми завязался конфликт. Нетрезвая ярославна схватилась за кухонный нож и ударила им в грудь 42-летнего сожителя. Он скончался на месте.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СКР России по Ярославской области.