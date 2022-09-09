В Ярославле простятся с фельдшером, погибшей при столкновении «скорой» с бензовозом

Наталью Панову похоронят 10 сентября. ФОТО: группа "ГБУЗ ЯО Станция скорой медицинской помощи" ВКонтакте

В Ярославле простятся с фельдшером Натальей Пановой.

- Прощание состоится в 10:00 в ритуальном зале «Некрополь». Отпевание будет проходить в Туношне, - сообщили на станции скорой медицинской помощи.

60-летняя Наталья Панова, ее 36-летняя коллега Светлана Глухова и водитель машины скорой помощи Сергей Сивков погибли 30 августа, когда ехали на вызов к пациенту. У деревни Воробино Ярославского района «скорая» врезалась в бензовоз, который, по словам очевидцев, сделал резкий кульбит.

В аварии помимо сотрудников станции скорой помощи погиб водитель бензовоза.