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Общество9 сентября 2022 13:17

В Ярославле простятся с фельдшером, погибшей при столкновении «скорой» с бензовозом

Похороны пройдут 10 сентября
Полина Вачнадзе
Наталью Панову похоронят 10 сентября. ФОТО: группа "ГБУЗ ЯО Станция скорой медицинской помощи" ВКонтакте

Наталью Панову похоронят 10 сентября. ФОТО: группа "ГБУЗ ЯО Станция скорой медицинской помощи" ВКонтакте

В Ярославле простятся с фельдшером Натальей Пановой.

- Прощание состоится в 10:00 в ритуальном зале «Некрополь». Отпевание будет проходить в Туношне, - сообщили на станции скорой медицинской помощи.

60-летняя Наталья Панова, ее 36-летняя коллега Светлана Глухова и водитель машины скорой помощи Сергей Сивков погибли 30 августа, когда ехали на вызов к пациенту. У деревни Воробино Ярославского района «скорая» врезалась в бензовоз, который, по словам очевидцев, сделал резкий кульбит.

В аварии помимо сотрудников станции скорой помощи погиб водитель бензовоза.