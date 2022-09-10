В ярославской колонии №8 выращивают овощи, шьют одежду и создают изделия из дерева

В центре трудовой адаптации запущены четыре швейных цеха. ФОТО: УФСИН по Ярославской области

Исправительную колонию №8 Ярославля посетил заместитель губернатора области Андрей Колядин. Первым делом руководство ИК и осужденные показали чиновнику участок в 3,5 тысячи квадратов, на котором они выращивают овощи. Здесь растут огурцы, капуста, картофель, морковь и свекла, которые потом, в рамках государственных контрактов, идут на питание осужденным. В этом году учреждение планирует собрать урожай в 12, 5 тонн.

На участке в 3,5 тысячи квадратов осужденные выращивают овощи. ФОТО: УФСИН по Ярославской области

Но не огородом единым живут осужденные. В центре трудовой адаптации запущены четыре швейных цеха, где работают 147 человек. Они шьют спецодежду и изделия из трикотажа.

На деревообрабатывающем производстве заключенные изготавливают малые архитектурные формы и оказывают услуги по распиловке древесины коммерческим организациям.

На выставке, созданной в колонии, представлены образцы продукции, которую производят в колониях Ярославской области. Здесь и обувь, и одежда, и изделия из дерева и металла, и сувениры.

- В этом году исправительные колонии заключили 11 государственных контрактов на поставку продукции для нужд региональной и муниципальной власти на сумму около 4 млн. рублей, - отметил начальник УФСИН Юрий Емец. - В целом в 2022 году объем выпуска товарной продукции и оказанных услуг учреждениями УФСИН составил более 120 миллионов рублей, к производству которой привлечено более 1100 осужденных.