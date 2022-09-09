Жителя Костромы будут судить за смертельное ДТП в Ярославском районе

ДТП произошло 25 декабря прошлого года Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Следственное управление ярославской полиции завершило расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Костромы. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, которые привели к гибели человека.

ДТП произошло 25 декабря прошлого года. Водитель «Хендай», взяв в Костроме четырех попутчиков, ехал в Ярославль. В Ярославском районе мужчина не справился с управлением машины, выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту».

В иномарке находились 32-летняя женщина-водитель и 8-летняя девочка. Женщина погибла на месте, ребенок получил тяжелые травмы. Пострадал и один из пассажиров «Хендай».

- По заключению экспертизы, которая была проведена в рамках расследования уголовного дела, обвиняемый эксплуатировал автомобиль в нарушение «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». На заднюю ось машины были установлены шины различных моделей, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.