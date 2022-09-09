В Рыбинске закончены основные работы по берегоукреплению на улице Кораблестроителей

В Рыбинске завершены все основные работы по берегоукреплению в микрорайоне Северный Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске завершены все основные работы по берегоукреплению в микрорайоне Северный, у жилых домов на улице Кораблестроителей. В 2021 году на укрепляющих берег конструкциях были выявлены дефекты, которые привели к деформации плит, возникла необходимость в капремонте.

Контракт, заключенный в марте, был рассчитан на два года. Но подрядчик ускорился и успел в этом году выполнить все основные работы.

- Проведено усиление откоса, восстановление пандуса, нижней пешеходной дорожки. Были устранены дефекты на шпунте Ларсена. Подрядчику осталось провести антикоррозийную обработку. Сейчас идет промывка ливневой канализации, восстановление дождеприемных лотков и защитного слоя железобетонных конструкций. Идут работы по благоустройству. Планируем, что подрядчик закончит объект в ноябре, - рассказал начальник управления строительства Алишер Рустамов.

Работы на берегу Волги от ДК «Вымпел» до ДС «Полёт» также идут по плану.

- Летом подрядчик закончил подготовительные работы. Установка свай выполнена в полном объеме. Устройство ростверка - порядка 320 метров. Нареканий по строительству у нас нет, - сказал Алишер Рустамов.