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Общество9 сентября 2022 10:28

За выборами губернатора Ярославской области следят независимые общественные наблюдатели

Для контроля избирательного процесса в регионе Общественная палата выдвинула 621 наблюдателя. С сегодняшнего дня и вплоть до завершения голосования 11 сентября они работают непосредственно на избирательных участках

- Наблюдатели работают на большинстве участков региона, в крупных городах - в Ярославле, Рыбинске, Переславле, Угличе, других городах и в сельских территориях. Все наблюдатели – независимые, их выдвигали не партии и кандидаты, а Общественная палата. Все наблюдатели прошли обучение по методическим рекомендациям Общественной палаты России, по, так называемому, «золотому стандарту». Некоторые работают уже не первые выборы. Также мы ведем наблюдение за дистанционным электронным голосованием», - рассказал руководитель Общественной палаты Ярославской области Сергей Соловьев.

Представители Общественной наблюдательной комиссии по соблюдению прав граждан в местах принудительного содержания работают в исправительных учреждениях, которые находятся на территории Ярославской области.

С 9 по 11 сентября в Ярославской области функционирует Общественный штаб по наблюдению за выборами. Его представители проводят мониторинг сообщений о ходе голосования в СМИ и социальных сетях, выявляют нарушения и дают им юридическую оценку. Помимо этого Общественный штаб координирует работу наблюдателей в УИКах и ТИКах, направленных Общественной палатой Ярославской области.