В Ярославской области открылись девять тематических избирательных участков

В Ярославской области сегодня открылись девять тематических участка Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области сегодня, 9 сентября, открылись 848 избирательных участков, девять из них необычные, тематические.

- В этом году мы решили открыть интерактивные программы, чтобы повысить интерес к избирательному процессу. Цель тематических площадок - создание позитивной информационной повестки в дни выборов и популяризация исторических мест и наследия Ярославской области, края с богатой историей, - рассказала председатель Избирательной комиссии Ярославской области Елена Новик.

Тематические УИКи работают в Рыбинске, Переславле, Мышкинском, Тутаевском, Ростовском и Угличском районах. А в областном центре их целых три. Интерактивные зоны «Ярославль патриотический» открыли на участках №1704 и №1769; на участке №2017 работает тематическая зона «Счастливая звезда», посвященная Валентине Терешковой, на участке имени Леонида Собинова - выставочная программа в честь 150-летия оперного певца.

В Рыбинске на участке №2501 «Музей советской эпохи» начнутся экскурсии, также там покажут фильм «Море-дом» и проведут блиц-викторину.

В Переславле-Залесском тематический участок имени Петра Великого представит выставку Переславского музея-заповедника «Здесь юный Петр строил корабли».

Участок в Тутаевском районе представит избирателям бренды Романова-Борисоглебска в виде интерактивных семейных игр.

Мышкинский муниципальный район удивит избирателей интерактивной выставкой с демонстрацией предметов народных художественных изделий и промыслов «Мышгородская керамика».

В Угличском муниципальном районе на тематическом участке представлена история часового завода «Чайка».