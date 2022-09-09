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Общество9 сентября 2022 9:00

После сообщения о минировании в школе №3 Ярославля пришлись эвакуировать избирательный участок

Выносили урны с бюллетенями и шкафы с неиспользованными бланками
Полина Вачнадзе
Эвакуированный участок в школе №3 Ярославля продолжил работать в штатном режиме

Эвакуированный участок в школе №3 Ярославля продолжил работать в штатном режиме

Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 9 сентября во многие образовательные учреждения Ярославля поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Сотрудники и учащиеся колледжей и школ были выведены из помещений.

В избирательной комиссии Ярославской области рассказали, как прошла эвакуация в школе №3, где сегодня, 9 сентября, открылись избирательные участки.

- В присутствии наблюдателей вынесли стационарные и переносные ящики с закрытыми прорезями для опускания бюллетеней, закрытые металлические шкафы с упакованными в них бюллетенями и списками избирателей. Все оборудование находилось под охраной членов УИК, сотрудников полиции и наблюдателей, - пояснила председатель Облизбиркома Елена Новик.

Школу оперативно проверили, никаких опасных предметов не обнаружили. И учебный процесс, и работа участков продолжается в штатном режиме.

По информации Избирательной комиссии, звонки о минировании сегодня поступают во все регионы страны, в которых начались выборы.