В Ярославле за одну ночь сгорели семь автомобилей

В Ярославле сгорели 7 машин. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В ночь на 9 сентября в Заволжском районе полыхали автомобили. ЧП практически одновременно произошли в соседних дворах – в 02:31 загорелись машины на улице Красноборской у дома №19, через 9 минут вызов поступил на улицу Красноборская,25.

В первом дворе пострадали две машины: «Лексус» и «Субару». Во втором три иномарки повреждены – это «Шевроле Лачетти», «Рено Дастер» и «Школа Октавия», два автомобиля уничтожены.

Ярославцы не сомневаются, что имел место поджог.

- Сегодня ночью подожгли машину моих родителей. Пострадали еще пять. Как узнали, ночью через дом был такой же поджог, - пишет дочь пострадавших.

Сейчас полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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