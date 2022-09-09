Выборы в Ярославской области контролируют 1029 наблюдателей

– Корпус общественных наблюдателей включает представителей региональной и муниципальных общественных палат, руководителей и членов общественных организаций и объединений. Присутствие большого количества независимых наблюдателей, равноудалённых от всех кандидатов и политических сил существенно повышает открытость и легитимность избирательного процесса. Эти наблюдатели работают на предотвращение нарушений, соблюдение чистоты процедуры и как результат - на доверие к самим выборам и их результатам», – пояснил Игорь Ершов, эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член Общественной палаты Ярославской области.

Представители общественных организаций имеют право наблюдать за голосованием как в помещении, так и вне помещения, а также взаимодействовать с наблюдателями от партий и кандидатов.

В случае возникновения спорных ситуаций и выявления нарушений избирательного процесса наблюдатели могут информировать об этом коллег.

Для избирателей и наблюдателей в дни голосования работает «горячая линия»: (4852) 40-18-20.