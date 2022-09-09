В Ярославской области начали давать тепло в школы, детсады и больницы

В Ярославской области досрочно стартовал отопительный сезон Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославской области досрочно стартовал отопительный сезон. Из-за резкого похолодания и многочисленных просьб ярославцев, врио губернатора региона Михаил Евраев распорядился, не дожидаясь нормативных показателей, начать отапливать и учреждения соцсферы, и жилые дома.

Тепло уже пришло во многие поликлиники, больницы, детские сады и школы области, в ближайшее время отапливать начнут и квартиры. В Ярославле уже запущены все котельные, в Рыбинске батареи нагрелись в 50 из 180 соцобъектов, в Даниловском районе отапливаются 30 из 66, остальные планируют подключить в выходные.

По словам директора департамента ЖКХ Ярославской области Алексея Рябченкова, досрочное начало отопительного сезона потребует дополнительного финансирования. Его оценивают в 27-29 миллионов рублей.

- Я переговорю в руководством «Газпром межрегионгаз» по поводу повышающего коэффициента. Ранний запуск тепла произошел по объективным причинам. Не просто же мы решили раньше затопить: это связано с резким понижением температуры и обращениями жителей, - сказал Михаил Евраев.