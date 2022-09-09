Началось электронное голосование на выборах в Ярославской области

В Ярославской области стартовало электронное голосование Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области начались выборы. Все жители региона решают, кто займет кресло губернатора, а ярославцам кроме того предстоит выбрать 38 депутатов муниципалитета.

Те избиратели, которые подали заявление об участии в дистанционном электронном голосовании, могут уже отдать свой голос на портале vybory.gov.ru при помощи ГАС РФ «Выборы» и ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Электронное голосование продлится до 20:00 11 сентября.

- Жители Ярославской области уже в третий раз имеют возможность проголосовать дистанционно с помощью электронного голосования. Граждане, подавшие заявление на участие в нем, могут сделать выбор из любой точки. Система обеспечивает анонимность и неизменность волеизъявления, - отметила председатель избирательной комиссии Ярославской области Елена Новик.

Для процедуры голосования необходима подтвержденная учетная запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). На данный момент проголосовать дистанционно могут 36 520 избирателей – столько жителей Ярославской области зарегистрировались на портале электронного голосования.