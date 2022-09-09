На выборах в Ярославской области началось дистанционное электронное голосование

С восьми утра в регионе началось дистанционное электронное голосование. Избиратели региона, которые изъявили желание отдать свой голос на выборах дистанционно и подали соответствующее заявление, могут проголосовать на портале vybory.gov.ru. Голосование завершится 11 сентября в 20 часов. Процедура проходит при помощи ГАС РФ «Выборы» и ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

На портале дистанционного электронного голосования зарегистрировалось 36520 избирателей.

- Жители Ярославской области уже в третий раз имеют возможность проголосовать дистанционно с помощью электронного голосования. Граждане, подавшие заявление на участие в нем, могут сделать выбор из любой точки. Система обеспечивает анонимность и неизменность волеизъявления, - рассказала Елена Новик, председатель избирательной комиссии Ярославской области.

Для участия в процедуре онлайн-голосования требуется подтвержденная учетная запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

В течение трех дней ярославцы выбираю губернатора области, депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва и местного самоуправления муниципальных образований региона.