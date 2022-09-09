В ярославской Гимназии №3 открылся технопарк «Кванториум» Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле вчера, 8 сентября, в Гимназии №3 открылся школьный технопарк «Кванториум». Дети могут посещать его, как дополнительные занятия. Учебная деятельность в нем начнется 15 сентября.

- Для изучения детям предложено несколько квантов: БИО – отвечает за изучение биологии и физиологии человека, РОБО – подразумевает создание различных роботизированных систем, химический предусматривает использование цифровых лабораторий для проведения практических работ, - рассказали в мэрии Ярославля. - Кроме этого есть физический квант, который описывает естественно - научную картину мира и ИВТ, обучающее программированию на различных языках. Кабинет хайтека научит детей 3D-моделированию и созданию 3D-моделей, и Гео-Аэро поможет научиться проведению фотосъемок с помощью беспилотных дронов.