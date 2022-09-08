Россельхознадзором в ЯО за 8 месяцев перевыполнен годовой план по исследованию почвенных образцов на техногенное загрязнение

План Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям «Исследования в области плодородия земель сельскохозяйственного назначения в целях осуществления государственного земельного надзора» на 2022 год на территории Ярославской области составил 440 единиц, из них на исследования в области плодородия приходится 300 исследований, на исследования по определению уровня техногенного загрязнения – 140.

Из общего количества проб специалистами управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям 52 отобраны с целью определения химико-токсикологических показателей (170 исследований), в том числе на определение содержания цинка, кадмия, ртути, свинца, бенз(а)пирена, нитратов, ОКБ, энтерококков, нефтепродуктов. Таким образом, за 8 месяцев текущего года план исследований по определению уровня техногенного загрязнения уже перевыполнен на 20 %, что обусловлено поступлением большого количества обращений в адрес Управления, связанных с загрязнением земель сельскохозяйственного назначения.

С целью определения агрохимических показателей отобрано 44 почвенных образца для проведения 176 исследований, из которых 11 образцов (44 исследования) являются контрольными, а 33 образца отобраны на нарушенной части земельных участков (132 исследования). План исследований на плодородие за 8 месяцев текущего года выполнен на 59%.

За 8 месяцев 2022 года по выявленным фактам загрязнения земель сельскохозяйственного назначения выдано 11 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.