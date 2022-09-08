В августе продажи автокредитов в Ярославской области выросли почти в 2 раза

Объем выдач по кредитам ВТБ на приобретение транспортных средств в регионе в последний летний месяц достиг 71,7 млн рублей, вдвое увеличив результат июля. Размер среднего чека составил 1,3 млн рублей. За восемь месяцев текущего года автолюбители в ярославском ВТБ заключили 214 сделок на 237 млн рублей.

На фоне реализации госпрограммы в августе резко выросла доля новых машин в продажах. В целом по банку ВТБ (ПАО) она увеличилась сразу на 13 пп к предыдущему месяцу. В результате более половины выдач (54%) автокредитов в последний летний месяц пришлось на новые транспортные средства. Всего на покупку таких машин в августе ВТБ по России выдал 4,1 млрд рублей, из них более 1 млрд рублей клиенты получили на льготных условиях. Всего с момента запуска госпрограммы более 2 тысяч клиентов приобрели автомобиль со скидкой, общий объем сделок в банке превысил 1,3 млрд рублей. Наибольшей популярностью у клиентов пользуется Lada. Ее доля в выдачах по итогам августа превысила 40%, увеличившись к июлю в два раза.

Выдачи автокредитов в России по итогам восьми месяцев года, по оценке банка, составили почти 437 млрд рублей.

- Российский рынок автокредитования растет уже пять месяцев подряд, несмотря на сохраняющийся дефицит автомобилей и сезонный фактор, связанный с периодом летних отпусков. Помимо отложенного с весны спроса, драйверами выдач сейчас выступают существенное снижение ставок по банковским кредитам и льготная программа. Благодаря поддержке государства мы фиксируем восстановление сегмента новых машин. По итогам августа доля таких транспортных средств в продажах автокредитов ВТБ резко выросла и достигла 54%. Мы ожидаем, что на фоне дальнейшего налаживания поставок комплектующих и возобновления выпуска машин новые авто продолжат отвоевать свои позиции, - прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.