В Ярославле 10 сентября пройдет «Музейная набережная»
Фото: Мэрия Ярославля
В Ярославле 10 сентября в очередной раз состоится проект «Музейная набережная». Гостей ждут всевозможные развлечения мастер-классы, викторины, лотереи и лектории.
В мэрии Ярославля рассказали, что конкретно смогут сделать ярославцы в эту субботу:
- можно будет увидеть фотографии редких экспонатов ярославских музеев, висящие на бечевке с помощью бельевых прищепок между деревьями;
- стать свидетелями как диджей MELO MAN сыграет на виниле свой DJ-сет прямо над головами прохожих на балконе Музея истории города;
- стать участником открытой тренировки по стропохождению от Ярославской команды слэклайнеров «YarSlack» — научиться ходить по воздуху;
- стать зрителями дореволюционных фильмов, снятых на Ярославской фабрике грез.
Программа запланирована с 11 до 19 часов на верхнем ярусе Волжской набережной.