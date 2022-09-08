В Ярославле 10 сентября пройдет «Музейная набережная» Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 10 сентября в очередной раз состоится проект «Музейная набережная». Гостей ждут всевозможные развлечения мастер-классы, викторины, лотереи и лектории.

В мэрии Ярославля рассказали, что конкретно смогут сделать ярославцы в эту субботу:

- можно будет увидеть фотографии редких экспонатов ярославских музеев, висящие на бечевке с помощью бельевых прищепок между деревьями;

- стать свидетелями как диджей MELO MAN сыграет на виниле свой DJ-сет прямо над головами прохожих на балконе Музея истории города;

- стать участником открытой тренировки по стропохождению от Ярославской команды слэклайнеров «YarSlack» — научиться ходить по воздуху;

- стать зрителями дореволюционных фильмов, снятых на Ярославской фабрике грез.

Программа запланирована с 11 до 19 часов на верхнем ярусе Волжской набережной.