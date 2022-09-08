В Ярославле завершился Всероссийский форум «Проектория». ФОТО: предоставлено организаторами

В Ярославле завершился Всероссийский форум профориентации «Проектория». Мероприятие проходило на площадке КЗЦ «Миллениум». На форум приехали 400 школьников и 100 педагогов, большее 5000 участников присутствовали в онлайн-формате.

- В первый и второй день форума школьники прокачивали ключевые навыки проектной деятельности и совершенствовали свои проекты, а на третий день провели защиту перед экспертной комиссией. По итогам форума были определены команды-авторы лучших проектов в 12 направлениях, которые получат поддержку в их реализации в течение 2022/23 учебного года, - рассказали организаторы.