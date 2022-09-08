Рыбинцам предложили выбрать территорию в центре города для благоустройства

На выбор предлагаются два участка Фото: Администрация Рыбинска

Рыбинск впервые примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды «Исторические поселения и малые города». Сейчас рыбинцам предложили выбрать территорию в центре для благоустройства, деньги на которую город получит в случае победы.

- Первый этап подготовки к конкурсу - выбор территории для дальнейшего проектирования. Администрация города Рыбинска официально объявила о приеме предложений горожан. Опрос будет открыт до 16 сентября 2022 года, - рассказали в администрации города. - На выбор предлагаются две территории в историческом центре Рыбинска: территория по улице Чкалова (на участке от Стоялой улицы до улицы Луначарского) и территория по Бульварной улице, Соборной площади и участок Стоялой улицы (от улицы Чкалова до Бульварной улицы).

Проголосовать можно несколькими способами:

- Голосование в электронной форме по ссылке;

- В письменной форме предложение можно принести в департамент архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области по адресу: Рыбинск, Крестовая,77, кабинет 17;

- В форме электронного документа направить предложение на адрес электронной почты: agu@rybadm.ru.