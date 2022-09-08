В дни выборов подразделения по вопросам миграции Ярославской области будут работать в режиме 12-часового рабочего дня

Деятельность УВМ УМВД России по Ярославской области и подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России на районном уровне в период подготовки и проведения Единого дня голосования направлена на то, чтобы каждый гражданин Российской Федерации мог реализовать свое избирательное право: имел документ, удостоверяющий личность и был включен в списки избирателей.

Паспорт гражданина Российской Федерации - документ, позволяющий гражданину реализовать избирательное право. Необходимо обратить внимание на его наличие, срок действия. При достижении 20, 45-летнего возраста, а также при изменении фамилии, имени, отчества, даты и места рождения паспорт подлежит замене. На период оформления нового паспорта гражданину выдается временное удостоверение личности.

В период подготовки и проведения единого дня голосования, назначенного на 11 сентября 2022 года, и в дни голосования 9,10 сентября 2022 года прием граждан по вопросам выдачи (замены) паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, и осуществление регистрационного учета российских граждан подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России на районном уровне будет осуществляться в режиме 12 часового рабочего дня: с 8.00 до 20.00 часов.

При подаче документов на выдачу (замену) паспорта гражданина Российской Федерации рекомендуется заявить о необходимости получения временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации.

Уточнить адреса и контактные телефоны подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России на районном уровне можно на официальном сайте УМВД России по Ярославской области (https://76.мвд.рф/).

По информации УВМ УМВД России по Ярославской области