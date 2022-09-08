В Ярославле потеплеет до +18 градусов

Сентябрь не оправдает надежд и снова начнет погружать нас в осень Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодняшний день, 8 сентября, по данным синоптиков Центра «Фобос», станет самым холодным днем осени.

- В пятницу инициатива на синоптической карте перейдет к антициклону скандинавского происхождения, благодаря чему немного распогодится. В выходные осадки маловероятны, из-за облаков будет неуверенно выглядывать солнце, - рассказали в Центре.

В понедельник, 12 сентября, потеплеет до +18..+19 градусов. Во вторник ожидается ясная погода, воздух вновь прогреется до +19.

- Но этот период вряд ли тянет на бабье лето – длительный период теплой и сухой погоды. Сентябрь не оправдает надежд и снова начнет погружать нас в осень, - прогнозируют синоптики Центра «Фобос».

14 сентября температура воздуха понизится до +15 градусов, в четверг, 15 сентября, немного потеплеет, а потом зарядят дожди и похолодает до +10.