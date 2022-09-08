Два района Ярославля замерзают без отопления

Во Фрунзенском и Дзержинском районах батареи потеплеют с явным опозданием Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ярославской области отопительный сезон начнется раньше установленного нормативами срока. Такое распоряжение вчера, 7 сентября, дал врио губернатора региона Михаил Евраев. По словам и.о. мэра Ярославля Ильи Мотовилова, тепло в дома и социальные учреждения города начнут давать уже с 8 сентября.

Однако в двух районах Ярославля – Фрунзенском и Дзержинском – батареи потеплеют с явным опозданием. В Брагине сейчас прогревают магистрали, поэтому тепло дадут не раньше 13-го числа. Во Фрунзенском районе проводятся работы на сетях, завершатся они 15 сентября.