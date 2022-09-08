Ярославцам запретили совершать сделки с микродолями

С 1 сентября площадь помещения, которая приходится на каждого из собственников, не должна быть менее 6 квадратных метров Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 сентября 2022 года площадь жилого помещения, которая приходится на долю каждого из сособственников, не должна быть менее 6 квадратных метров. Запрет на совершение сделок, при которых это требования не будет соблюдено, установлен на законодательном уровне.

- Сделки, заключенные с нарушением правил, будут являться ничтожными. Соответствующие изменения внесены в Жилищный кодекс РФ, – сообщила и.о. начальника отдела правового обеспечения, по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Ярославской области Мария Корнилова.

Изменения, внесенные в Жилищный кодекс РФ, должны исключить возможность совершать мошеннические действия с долями, а также защитят права отдельных категорий граждан.

- Обращаем внимание, что данное правило не применяется при возникновении права общей долевой собственности на жилое помещение в силу закона (в том числе при сделках с использованием материнского (семейного) капитала), в том числе в результате наследования по любому из оснований, а также в случаях приватизации жилых помещений, - уточнила руководитель Управления Елена Галеева.