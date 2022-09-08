В Ярославле за проездными выстроилась огромная очередь из школьников и студентов

школьники и студенты стояли за проездными. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

7 сентября на улице Советской в Ярославле выстроилась огромная очередь. Стояли в ней школьники и студенты, которым нужно было получить проездные.

- Очередная очередь… То в больнице стоишь, то в паспортном столе, то проездной продлить. На Фрунзе и Тормозном просто оплатить проезднйо негде, а продлить или заменить весь город может только у Дома моды. Пришло время использовать современные технологии. Мы застряли в 2000-х годах, - пишет автор поста в группе «Жесть Ярославля» ВКонтакте.

Ее негодования разделили многие ярославцы.

- Тоже удивляюсь, почему до сих пор не разработали мобильные приложения для пополнения и активизации проездного. Купил один раз, а потом пополняй через приложением. Можно же сделать! Это действительно мучения – терять жизненное время в очередях, - считает Виктория Д.

Но, как оказалось, в очереди собрались учащиеся, которые первый раз получают проездной или пришли за его заменой.

- Это первоклассники и первокурсники, они только что справки получили о своем положении, рванули проездные оформлять. Каждый сентябрь такая картина, - пишут в соцсетях.

Оформить школьный и студенческий проездные можно в кассах на улице Советской, 64 с 07:30 до 19:00.