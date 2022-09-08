В Рыбинске из-за непотушенной сигареты погиб мужчина

В Рыбинске в пожаре погиб мужчина Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Рыбинске во время пожара погиб 42-летний мужчина.

Его дачный дом на улице Свердлова загорелся 7 сентября около полудня. На место выехали две пожарные машины и шесть человек личного состава. Огонь потушили в 13:40. Небольшой дом, площадью всего 28 квадратов, сгорел полностью. Не удалось спасти и его владельца.

- Проводится доследственная проверка. В качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара следствием рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.