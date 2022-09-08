Ярославец перевел мошенникам 2,6 миллиона рублей

Мошенники получили от ярославца 2,6 миллиона рублей Фото: Полина Вачнадзе

63-летний ярославец остался без крупной суммы – он перечислил мошенникам 2,6 миллиона рублей.

- мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что на имя заявителя оформлен кредит. Затем поступил второй звонок, позвонивший сообщил, что для отмены кредита необходимо перевести деньги на специальный счет, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Ярославец не стал проверять информацию и сразу выполнил все требования мошенников. Он снял со своего счета 2,6 миллиона рублей и перевел их злоумышленникам. И только после этого понял, что его обманули и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».