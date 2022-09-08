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Происшествия8 сентября 2022 8:10

Ярославец перевел мошенникам 2,6 миллиона рублей

Тем самым якобы отменил оформленный на него кредит
Полина Вачнадзе
Мошенники получили от ярославца 2,6 миллиона рублей

Мошенники получили от ярославца 2,6 миллиона рублей

Фото: Полина Вачнадзе

63-летний ярославец остался без крупной суммы – он перечислил мошенникам 2,6 миллиона рублей.

- мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что на имя заявителя оформлен кредит. Затем поступил второй звонок, позвонивший сообщил, что для отмены кредита необходимо перевести деньги на специальный счет, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Ярославец не стал проверять информацию и сразу выполнил все требования мошенников. Он снял со своего счета 2,6 миллиона рублей и перевел их злоумышленникам. И только после этого понял, что его обманули и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».