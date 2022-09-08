Больницы Ярославля ввели запрет на посещение стационаров

В ряде больниц Ярославской области ввели запрет на посещение стационаров Фото: Иван МАКЕЕВ

В ряде больниц Ярославской области ввели запрет на посещение стационаров. В департаменте здравоохранения и фармации региона пояснили, что подобное решение медицинское учреждение вправе принимать самостоятельно.

- Решение принимается, исходя из ситуации с распространением COVID-19 в регионе в целом и в учреждении в частности, - уточнили в депздраве.

А ситуация с коронавирусом в Ярославской области продолжает ухудшаться. Рост суточных заражений начался с конца июля. С середины августа ежедневно заболевает более 100 человек, со 2 сентября – более 200.

Так что, собираясь навестить госпитализированного родственника или знакомого, убедитесь, что вас к нему пустят. Запрет на посещения ввели в областной больнице, госпитале ветеранов войн, больнице имени Соловьева и больнице имени Семашко. Передачи пациентам продолжают принимать.