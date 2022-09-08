Ярославский «Локомотив» одержал победу над «Нефтехимиком» в 11-ю годовщину трагедии

Матч начался с минуты молчания Фото: Александр Погорелов

Вчера, 7 сентября, в 11-ю годовщину авиакатастрофы, в которой разбился «Локомотив», ярославские хоккеисты одержали победу над нижнекамским «Нефтехимиком».

Все матчи 7 сентября начались с минуты молчания в память о погибших. В «Арене-2000» организовали мемориал для цветов, где разложили 44 шарфа с символикой ярославского хоккейного клуба. Команды вышли на лед с памятными шевронами на костюмах и джерси.

Ярославцы начали игру уверенно и вели со счетом 2:0 Фото: Александр Погорелов

Ярославцы начали игру уверенно и вели со счетом 2:0. Но потом гости из Нижнекамска счет сравняли. В «Локомотиве» отличились Иван Чехович, Егор Аверин, Денис Алексеев и Даниил Тесанов. У гостей – Михаил Сидоров, Егор Попов и Вячеслав Лещенко.

- Первую победу дома одержал «Локомотив» в матче с нижнекамским «Нефтехимиком». Наша команда выиграла со счетом 4:3. Напряжение до последних секунд. Спасибо за яркую игру! Удачного сезона игрокам, эмоций болельщикам! «Локомотив», вперед! – написал на своем Telegram-канале врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.