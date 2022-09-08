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Общество8 сентября 2022 6:00

В Рыбинске на ремонт моста потратят почти три миллиарда рублей

Работы начнутся в 2023 году
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске на ремонт моста потратят почти три миллиарда рублей. ФОТО: Дмитрий Рудаков

В Рыбинске на ремонт моста потратят почти три миллиарда рублей. ФОТО: Дмитрий Рудаков

В Рыбинске на ремонт моста потратят почти три миллиарда рублей. Такие данные предоставила госэкспертиза. Работы начнутся в 2023 году.

- В этом году приступим к первому этап капитального ремонта - организации максимально удобной схемы проезда. С учетом ярославского опыта ремонта моста, когда заторы на перекрестках, вызванные пробками, практически блокировали движение, установим дополнительные светофоры - 3 на левом берегу Волги, один – на улице Горького перед кругом (это обезопасит от блокировки круга). Это позволит разгрузить дорожную сеть, организовать реверсивное движение и не закрывать мост на время ремонта, - отметил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

В городе создадут разводные транспортные пути - светофоры появятся на дамбе и на пересечении улиц Гражданской и Переборского тракта. Это позволит избежать заторов.