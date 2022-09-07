В Ярославской области до 31 декабря действует скидка на проезд при оплате смартфоном

Акция распространяется на карту «Мир» Фото: Администрация Рыбинска

В Ярославской области до 31 декабря действует скидка на проезд в общественном транспорте при оплате смартфоном. Акция распространяется на карту «Мир».

Например, в Рыбинске скидку можно будет получить скидку на следующих маршрутах:

- При таком способе оплаты пассажир получает скидку в размере 6 рублей от действующего тарифа. В Рыбинске оплата действует при поездке на автобусах ПАТП № 1, индивидуального предпринимателя А.В. Матавкина, Д.В. Дюкова, В.А. Тамаева, троллейбусах АО «Рыбинскэлектротранс», а также межмуниципальных маршрутах, - рассказали в администрации города.