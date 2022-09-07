В Некрасовском районе у землевладельца заросло 42 га сельскохозяйственных угодий

В августе 2022 года специалистом отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проведены контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с правообладателем в районе населенных пунктов Петропавловское и Ворокса Некрасовского района Ярославской области.

При проведении наблюдения за соблюдением обязательных требований земельного законодательства обследовано 4 земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 42,2 га, принадлежащих на праве собственности физическому лицу. На земельных участках выявлены признаки нарушений обязательных требований земельного законодательства, связанные с зарастанием сельскохозяйственных угодий древесно-кустарниковой и сорной травянистой растительностью.

Законодательством установлено, что в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, защите земель от заболачивания, уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия, защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению достигнутого уровня мелиорации.

6 сентября 2022 года собственнику земельных участков территориальным управлением Россельхознадзора направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Правообладателю предложено осуществить на земельных участках сельскохозяйственного назначения мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью на основании разработанного в установленном порядке проекта культуртехнической мелиорации.