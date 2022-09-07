В Ярославле стартовал Фестиваль грамотности Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославле сегодня, 7 сентября, стартовал Фестиваль грамотности.

Жителей столицы Тотального диктанта – 2022 ждет много всего интересного: лекции, мастер-классы, концерты, дискуссии и викторины. Мероприятия пройдут с 7 по 12 сентября.

Помимо Ярославля, Фестиваль грамотности затронет Рыбинск, Тутаев и Гаврилов-Ям.

- Ярославль выбран местом проведения фестиваля неслучайно: став столицей акции в 2022 году, город показал свою заинтересованность в мероприятиях на тему русского языка и литературы, а команда — готовность качественно их создавать. Мы постарались выстроить фестивальную программу так, чтобы каждый нашел событие по душе, — комментирует директор Тотального диктанта Ольга Ребковец.

Официальное открытие Фестиваля грамотности состоится 8 сентября с 10 до 11 часов в Областной универсальной научной библиотеке имени Некрасова. Вход свободный.