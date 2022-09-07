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Общество7 сентября 2022 13:08

Рыбинску на ремонт дорог выделят 100 миллионов рублей

Планируют отремонтировать участки на шести улицах
Анастасия ГОЛУБЕВА
Рыбинску на ремонт дорог выделят 100 миллионов рублей

Рыбинску на ремонт дорог выделят 100 миллионов рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рыбинску на ремонт дорог выделят 100 миллионов рублей.

Об этом сообщил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Отремонтируют разрушенные участки на шести улицах:

- Черняховского;

- Моисеенко;

- Правды;

- Сакко и Ванцетти;

- Ошурковской;

- Ярославском тракте.

- Технические проекты по ним готовы. Современные материалы и дорожные технологии позволяют вести работы при неблагоприятных погодных условиях по регламенту, установленному Росавтодором, - рассказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.