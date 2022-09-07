Рыбинску на ремонт дорог выделят 100 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рыбинску на ремонт дорог выделят 100 миллионов рублей.

Об этом сообщил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Отремонтируют разрушенные участки на шести улицах:

- Черняховского;

- Моисеенко;

- Правды;

- Сакко и Ванцетти;

- Ошурковской;

- Ярославском тракте.

- Технические проекты по ним готовы. Современные материалы и дорожные технологии позволяют вести работы при неблагоприятных погодных условиях по регламенту, установленному Росавтодором, - рассказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.