Рыбинску на ремонт дорог выделят 100 миллионов рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Рыбинску на ремонт дорог выделят 100 миллионов рублей.
Об этом сообщил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.
Отремонтируют разрушенные участки на шести улицах:
- Черняховского;
- Моисеенко;
- Правды;
- Сакко и Ванцетти;
- Ошурковской;
- Ярославском тракте.
- Технические проекты по ним готовы. Современные материалы и дорожные технологии позволяют вести работы при неблагоприятных погодных условиях по регламенту, установленному Росавтодором, - рассказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.