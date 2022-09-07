Продление Дальневосточной ипотеки - новый импульс развития региона

ВТБ поддерживает продление программы Дальневосточной ипотеки до 2030 года. По оценке банка, возможность взять ипотечный кредит на льготных условиях будет способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию региона.

– Дальний Восток – стратегический регион для России, где особенно важно создавать комфортные условия для жизни населения, в первую очередь – семей с детьми. Этому способствует программа Дальневосточной ипотеки, благодаря которой свои жилищные условия уже улучшили порядка 50 тысяч семей. С 2019 года мы провели по ней сделки на 35 млрд рублей, сегодня каждую третью ипотеку в регионе выдаем именно в рамках Дальневосточной программы. В этой связи продление ее условий до 2030 года - это новый импульс социально-экономическому развитию всего макрорегиона, - прокомментировал президент-председатель правления банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин.

Он добавил, что реализация дальневосточной ипотеки способствует притоку населения в округ: за период 2020-2021 года в ДФО переехали 26,8 тысяч человек. В свою очередь, продление программы до 2030 года будет способствовать дальнейшему улучшению демографической ситуации в регионе. По оценке банка, решение позволит значительно увеличить спрос на программу.