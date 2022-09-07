В Ярославском сквере нашли оголенные провода

Острые края плит представляют опасность для детей. ФОТО: группа "Детский омбудсмен Ярославии" ВКонтакте

Детский омбудсмен Михаил Крупин проверил безопасность Дмитриевского сквера в Ярославле. В сквере, где часто гуляют дети и отдыхают компании подростков, нашли немало опасностей, которые могут привести к трагедии.

От светильников идут оголенные провода. ФОТО: группа "Детский омбудсмен Ярославии" ВКонтакте

- Из 33 защитных колпаков системы освещения 12 неисправны, имеется свободный доступ к оголенным проводам и цоколям ламп. Облицовочные каменные плиты на постаменте о бордюре памятника Александру II частично отсутствуют, из фундамента выступают острые металлические фрагменты арматуры. Обнажены острые края облицовочного камня, часть плит в аварийном состоянии, - рассказали в аппарате уполномоченного по защите детей в Ярославской области.

В мэрию Ярославля и прокуратуру будет направлено заключение, составленное после проверки.