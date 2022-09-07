Следователи просят помощи в расследовании уголовного дела о ДТП с участием «скорой» и бензовоза

Следователи СКР по Ярославской области просят оказать содействие в расследовании уголовного дела Фото: Прокуратура Ярославской области

Следователи СКР по Ярославской области просят оказать содействие в расследовании уголовного дела, возбужденного по ДТП в деревне Воробино. 30 августа здесь столкнулись машина скорой помощи, бензовоз и легковушка. Погибли четыре человека: бригада «скорой» и водитель бензовоза. Жители дома, на который перекинулся огонь, остались без крыши надо головой и всего имущества.

Сейчас следователи ищут водителей, которые находились рядом с местом аварии и записали момент столкновения на видеорегистратор.

- Просьба сообщить о наличии данной информации дежурному СУ СК РФ по Ярославской области по телефону 8-962-209-00-08 или следователю по особо важным делам Ярославского межрайонного следственного отдела Игоревичу Румянцеву Якову (в чьем производстве находится уголовное дело) по телефону 8-960-528-00-82, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

После ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».