В Ярославле таможенники нашли 6.5 тысяч пачек контрафактных сигарет

В Ярославле изъяли около 6,5 тысяч пачек контрафактных сигарет. ФОТО: Владимирская таможня

В четырех торговых точках Ярославской области сотрудники таможни выявили контрафактные сигареты. Около 6,5 тысяч пачек, в том числе и произведенные за границей, продавались без маркировки и российских акцизных марок.

- Такие товары запрещены к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС и обороту внутри страны, - пояснил и.о. начальника отдела проверки деятельности лиц Службы Владимирской таможни по Ярославской области Петр Грибушков.

Вся контрафактная табачная продукция была изъята сотрудниками таможни и регионального УМВД. Будут проводиться дополнительные проверочные мероприятия.