На Украине погиб телефонист из Ярославской области

Во время спецоперации погиб уроженец Ярославской области Алексей Мазнин Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области сегодня, 7 сентября, будут хоронить телефониста, гвардии рядового Алексея Мазнина. Мужчина погиб, исполняя свой служебный долг во время спецоперации на Украине.

Прощание с Алексеем Мазниным и похороны пройдут на кладбище поселка Борисоглебский.

- Семья военнослужащего получит материальную помощь из резервного фонда правительства Ярославской области, - сообщили в пресс-службе ведомства.