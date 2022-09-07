На Украине погиб телефонист из Ярославской области

Во время спецоперации погиб уроженец Ярославской области Алексей Мазнин
Фото: Правительство Ярославской области
В Ярославской области сегодня, 7 сентября, будут хоронить телефониста, гвардии рядового Алексея Мазнина. Мужчина погиб, исполняя свой служебный долг во время спецоперации на Украине.
Прощание с Алексеем Мазниным и похороны пройдут на кладбище поселка Борисоглебский.
- Семья военнослужащего получит материальную помощь из резервного фонда правительства Ярославской области, - сообщили в пресс-службе ведомства.