Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2022 8:17

На Украине погиб телефонист из Ярославской области

Рядового Алексея Мазнина похоронят на кладбище поселка Борисоглебского
Полина Вачнадзе
Во время спецоперации погиб уроженец Ярославской области Алексей Мазнин

Во время спецоперации погиб уроженец Ярославской области Алексей Мазнин

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области сегодня, 7 сентября, будут хоронить телефониста, гвардии рядового Алексея Мазнина. Мужчина погиб, исполняя свой служебный долг во время спецоперации на Украине.

Прощание с Алексеем Мазниным и похороны пройдут на кладбище поселка Борисоглебский.

- Семья военнослужащего получит материальную помощь из резервного фонда правительства Ярославской области, - сообщили в пресс-службе ведомства.