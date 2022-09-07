Бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова этапировали в Тверь

Евгений Урлашов этапирован в другую область. ФОТО: архив КП

Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов этапирован в Тверскую область. Сейчас он находится в местном СИЗО-1, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя регионального ОНК Владимира Паламарчука.

Евгений Урлашов был осужден в 2016 году за получение взятки и вымогательство взятки и приговорен к 12,6 годам лишения свободы, а также многомиллионному штрафу. В 2018 году экс-мэр направлял прошение о помиловании, но оно было отклонено. В конце декабря прошлого года Евгений Урлашов вновь предпринял попытку выйти на свободу и попросил об условно-досрочном освобождении. Однако уже в январе 2022 года отозвал свое ходатайство.