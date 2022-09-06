В Рыбинске около школы №1 построили спортивную площадку Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске на территории школы №1 построили спортивную площадку. Ее стоимость – миллион рублей. Сами школьники решили направить эти деньги именно на постройку спортплощадки.

— Мы рады, что наши дети участвуют в таких проектах, проявляют свою самостоятельность и лидерские качества. Площадка выполнена с использованием современных материалов. Учащиеся будут играть здесь в волейбол и мини-футбол, — сказала директор департамента образования Римма Брядовая.