Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 сентября 2022 15:05

В Рыбинске около школы №1 построили спортивную площадку

Ее стоимость – миллион рублей
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске около школы №1 построили спортивную площадку

В Рыбинске около школы №1 построили спортивную площадку

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске на территории школы №1 построили спортивную площадку. Ее стоимость – миллион рублей. Сами школьники решили направить эти деньги именно на постройку спортплощадки.

— Мы рады, что наши дети участвуют в таких проектах, проявляют свою самостоятельность и лидерские качества. Площадка выполнена с использованием современных материалов. Учащиеся будут играть здесь в волейбол и мини-футбол, — сказала директор департамента образования Римма Брядовая.